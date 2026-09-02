Aspen affiche un bénéfice annuel en hausse grâce à Mounjaro, qui dynamise son pôle pharmaceutique

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(Ajoute les détails des résultats mentionnés au paragraphe 1)

par Nqobile Dludla

La société sud-africaine Aspen Pharmacare APNJ.J a annoncé mercredi une hausse de 22 % de son résultat annuel normalisé, grâce à la forte demande pour le Mounjaro, un traitement contre l’obésité et le diabète qu’elle distribue, et à l’amélioration de la rentabilité de son activité de fabrication.

Le laboratoire pharmaceutique a indiqué que le bénéfice par action normalisé (NHEPS) issu des activités poursuivies a atteint 801,5 cents pour l’exercice clos le 30 juin, contre 659,2 cents l’année précédente. À devises constantes, le NHEPS a progressé de 28 %.

Le bénéfice de base normalisé du groupe a progressé de 14 % pour atteindre 7,7 milliards de rands (478,25 millions de dollars), grâce à des gains d’efficacité opérationnelle au sein de ses activités restructurées en Chine et à des améliorations de la productivité dans ses sites de production en France et en Afrique du Sud.

Le chiffre d’affaires est resté stable à 34,9 milliards de rands, la croissance de son activité pharmaceutique commerciale ayant compensé la baisse des ventes dans le secteur de la fabrication.

La division « Produits pharmaceutiques commerciaux », la plus importante d’Aspen, a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 5 %, à 25,4 milliards de rands, grâce à la forte demande pour le Mounjaro d’Eli Lilly LLY.N en Afrique du Sud.

Le chiffre d’affaires de l’activité de fabrication a reculé de 10 % à 9,5 milliards de rands, suite à l’expiration d’un contrat portant sur l’ARNm conclu l’année précédente. Toutefois, l’EBITDA a grimpé de 21 % à 828 millions de rands, compensant largement la contribution d’environ 1 milliard de rands issue du contrat sur l’ARNm au cours de l’exercice 2025, les premiers bénéfices de la restructuration des sites de production de doses finies stériles d’Aspen en France et en Afrique du Sud commençant à se concrétiser.

(1 $ = 16,1002 rand)