ASOS prévient que son chiffre d'affaires annuel sera inférieur aux attentes
Le groupe anticipe un bénéfice ajusté (EBITDA) dans le bas de la fourchette annoncée, comprise entre 130 et 150 millions de livres (consensus Zonebourse / S&P Capital IQ de 11 analystes : 140,4 MGBP).
ASOS précise que la valeur brute des marchandises (GMV) sera également inférieure aux attentes, le groupe ayant choisi de privilégier des ventes jugées 'de meilleure qualité', malgré un environnement de consommation difficile.
L'entreprise, en pleine restructuration, poursuit sa stratégie de recentrage sur la rentabilité, au détriment des volumes. Elle tente notamment de réduire ses stocks et d'améliorer ses marges, après plusieurs années marquées par une forte croissance puis un net ralentissement.
Malgré ces ajustements à court terme, ASOS reste confiant pour l'exercice 2026, affirmant que son bénéfice et sa génération de trésorerie libre devraient être conformes aux attentes du marché.
