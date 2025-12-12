 Aller au contenu principal
Kretinsky rachète le concessionnaire de voitures d'occasion Aures Holdings
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 14:32

Daniel Kretinsky lors d'une conférence à Prague

La société EP Equity Investment du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a accepté de racheter le concessionnaire de voitures d'occasion Aures Holdings, ont annoncé les deux entreprises vendredi.

Aures Holdings, contrôlé par Abris Capital Partners, gère les marques AAA Auto, Mototechna et Auto Diskont sur les marchés tchèque, slovaque et polonais.

La société a vendu plus de 100.000 véhicules en 2024, enregistrant une augmentation de 11% de son chiffre d'affaires en glissement annuel pour atteindre 1,25 milliard d'euros. Son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) s'est elevé à 68,2 millions d'euros en 2024.

Les termes de l'accord entre EP Equity Investment et Aures Holdings n'ont pas été divulgués. Les détails seront communiqués après l'obtention des autorisations réglementaires, a précisé Aures Holdings.

EP Equity Investment a dit voir un potentiel de consolidation sur le marché des voitures d'occasion en Europe centrale. La société s'est présentée comme un investisseur stratégique à long terme.

Daniel Kretinsky, directeur général d'EPH, l'un des plus grands groupes énergétiques d'Europe, a étendu son empire commercial à travers l'Europe, notamment au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie.

Il a notamment acquis l'opérateur postal britannique Royal Mail, les supermarchés français Casino et le distributeur allemand Metro.

(Rédigé par Jason Hovet, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
