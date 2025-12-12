 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les investisseurs font la fine bouche sur les résultats de Broadcom
information fournie par AOF 12/12/2025 à 14:42

(AOF) - Broadcom devrait reculer à Wall Street même si la performance trimestrielle est meilleure que prévu. Au quatrième trimestre de l'exercice 2025, clos début novembre, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a enregistré un bénéfice net en progression de 97%, à 8,52 milliards de dollars, soit 1,14 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,95 dollar, dépassant le consensus de 8 cents.

La société a enregistré un chiffre d'affaires record de 18,015 milliards de dollars, en hausse de 28 %, sachant que le marché ciblait 17,47 milliards de dollars. Ses semi-conducteurs pour des applications d'intelligence artificielle ont connu un bond de 74% de leurs ventes, a précisé le PDG, Hock E. Tan.

Broadcom, participe à la conception et à la fabrication des puces de Google, qui commencent à concurrencer celles de Nvidia.

" Compte tenu de l'augmentation des flux de trésorerie au cours de l'exercice 2025, nous augmentons notre dividende trimestriel de 10 % pour le porter à 0,65 dollar par action pour l'exercice 2026, " a indiqué la directrice financière, Kirsten Spears.

Lors de la conférence avec les analystes, la direction a révélé un carnet de commandes dans le domaine de l'IA, d'une valeur de 73 milliards de dollars à livrer au cours des 18 prochains mois.

"A en juger par la réaction du marché après la publication des résultats, il semble que de nombreux investisseurs aient conclu que le carnet de commandes de 73 milliards de dollars dans le domaine de l'IA annoncé par la direction implique un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 milliards de dollars pour l'année prochaine (soit moins que ce que certains espéraient)," a réagi JPMorgan.

Pour le premier trimestre du nouvel exercice, Broadcom prévoit un chiffre d'affaires d'environ 19,1 milliards de dollars et un Ebitda ajusté représentant environ 67% du chiffre d'affaires projeté. Wall Street anticipe 18,48 milliards de dollars. Nous (...) prévoyons que le chiffre d'affaires des semi-conducteurs pour des application d'IA doublera d'une année sur l'autre pour atteindre 8,2 milliards de dollars, grâce aux accélérateurs IA personnalisés et aux commutateurs IA Ethernet, " a précisé le PDG.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

BROADCOM
406,3700 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les 27 doivent trouver vendredi une solution provisoire pour taxer les montagnes de petits colis chinois importés dans l'Union européenne "dès que possible" en 2026, sans attendre l'échéance initiale fixée à 2028 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Les petits colis chinois entrant dans l'UE seront taxés 3 euros à partir de juillet 2026
    information fournie par AFP 12.12.2025 14:59 

    Trois euros à compter du 1er juillet 2026: les Etats européens se sont entendus vendredi sur la taxation des petits colis importés dans l'Union européenne, une mesure qui vise à contrer l'afflux de produits chinois à bas prix sur le marché européen. Voici comment ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.12.2025 14:55 

    (Actualisé avec la "tech", Nvidia, Canopy Growth, Tilray Brands) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , mais en baisse de 0,06% ... Lire la suite

  • Des épaves de bateaux sur le front de mer après le passage du cyclone Chido en 2024 à Mamoudzou, le 3 décembre 2025 à Mayotte ( AFP / Marine GACHET )
    À Mayotte, les déchets du cyclone Chido empoisonnent toujours l'île
    information fournie par AFP 12.12.2025 14:53 

    Sur le front de mer de Mamoudzou, un voilier éventré repose encore sur un trottoir, un an après que le cyclone Chido a dévasté Mayotte. À ses pieds, des débris de coques et des morceaux de polyester s'enfoncent dans les rochers. La scène rappelle le lendemain du ... Lire la suite

  • CoinShares
    ETN crypto: Bitcoin résiste malgré la division de la Fed
    information fournie par CoinShares 12.12.2025 14:31 

    La Réserve fédérale américaine a procédé à une nouvelle baisse de taux de 25 points de base, ramenant la fourchette des Fed funds à 3,50–3,75%. Une décision largement anticipée par les marchés, mais dont le message sous-jacent est plus contrasté qu'il n'y paraît, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank