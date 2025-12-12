Chine-Un projet de régulation dans l'automobile sur fond de guerre tarifaire

Des voitures sont entreposées sur un parking à Shanghai, en Chine.

Les constructeurs automobiles et les concessionnaires chinois pourraient faire face à un durcissement des contrôles sur les prix dans le cadre d'un projet de réglementation émanant de l'autorité de surveillance du marché, qui soupçonne des pratiques déloyales.

Face à une concurrence accrue en Chine, qui grève depuis trois ans la rentabilité des constructeurs automobiles, des fournisseurs et des concessionnaires, les autorités de régulation souhaitent désormais remettre de l'ordre.

Les pratiques déloyales en matière de tarifs seront dans la ligne de mire des autorités de régulation et un mécanisme sera créé pour signaler les risques associés à des prix trop bas, a déclaré vendredi l'Administration d'État pour la régulation du marché.

Les constructeurs automobiles et les concessionnaires qui vendent des véhicules à des prix inférieurs à leur coût par le biais de remises, de subventions ou d'autres pratiques s'exposent à des risques juridiques majeurs, a prévenu l'administration, sans préciser les éventuelles sanctions encourues en cas d'infraction.

Les fabricants de composants automobiles qui augmentent leurs prix de manière injustifiée, avec notamment un déséquilibre entre l'offre et la demande dans les chaînes d'approvisionnement, s'exposent aussi à des poursuites, est-il également indiqué.

Une régulation favorisera la transparence des prix, assurera la sécurité et la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et sauvegardera les intérêts à long terme des consommateurs, écrit la China Association of Automobile Manufacturers, une fédération du secteur.

