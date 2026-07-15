ASML salué pour son trimestre solide et ses objectifs enthousiasmants

ASML avance de 4% à 1 620 EUR ce matin à Amsterdam, portant ainsi sa progression depuis le début de l'année à 75%, les investisseurs saluant le relèvement marqué des objectifs du groupe pour l'année en cours, au terme d'un 2e trimestre 2026 solide.

Au titre du trimestre écoulé, ASML dévoile un BPA en progression d'un peu plus de 6% en rythme séquentiel, à 7,59 EUR, battant de plus de 11% le consensus, avec une marge brute accrue d'un point, à 54%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 6,4%, à près de 9,33 MdsEUR (contre 51,9% et 8,83 MdsEUR attendus par le consensus).

L'équipementier néerlandais de l'industrie des semi-conducteurs souligne que sa marge brute et ses revenus ont ainsi dépassé ses objectifs (51% à 52% et 8,4 à 9 MdsEUR), tirés principalement par des ventes plus élevées dans la gestion de la base installée, selon son CEO Christophe Fouquet.

Une demande toujours propulsée par l'essor de l'IA

"Les investissements continus liés à l'intelligence artificielle (IA) et les progrès constants des technologies d'IA stimulent la demande en puces logiques et en mémoires de pointe, renforçant ainsi les perspectives de croissance du secteur des semi-conducteurs", met en avant le CEO.

"De leur côté, nos clients continuent d'accélérer leurs projets d'augmentation des capacités. Cela se traduit par des engagements de la part des clients sur l'ensemble de notre gamme de produits, offrant à ASML une meilleure visibilité sur la demande à long terme", poursuit-il.

Revendiquant un volume de prises de commandes "resté extrêmement soutenu au cours du 1er semestre", ASML prévoit notamment d'augmenter de 30% ses capacités de production de systèmes EUV à faible ouverture numérique (low-NA) et de systèmes DUV à immersion pour 2027, et envisage de nouvelles hausses de 30% pour 2028.

Des objectifs enthousiasmants pour le trimestre en cours et pour 2026

Cette confiance dans ses perspectives se traduit par des objectifs financiers ambitieux : pour le 3e trimestre 2026, le groupe basé à Veldhoven anticipe une marge brute comprise entre 55% et 57% et un chiffre d'affaires de 11 à 12 MdsEUR, alors que les analystes n'attendaient en moyenne que 52,1% et 10,4 MdsEUR respectivement, d'après Oddo BHF.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, ASML table désormais sur une marge brute de 54% à 56% pour des revenus de 43 à 45 MdsEUR en 2026, contre des fourchettes cibles de 51% à 53% et de 36 à 40 MdsEUR présentées il y a trois mois, et alors que le consensus visait respectivement 52,4% et 39,6 MdsEUR.

Une publication saluée par Oddo BHF

"Une réaction très positive est attendue à la suite de cette publication, grâce au relèvement des prévisions pour l'exercice 2026 ainsi qu'aux commentaires sur la montée en puissance des capacités et l'activité de prises de commandes jusqu'en 2028", réagissait ce matin Oddo BHF avant l'ouverture des marchés.

"ASML continue d'incarner une domination technologique inégalée et bénéficie désormais d'un cycle fondamentalement différent, porté par l'essor de l'IA, tout en disposant d'une feuille de route claire pour améliorer les performances de ses systèmes de production", poursuivait le bureau d'études.

Ajoutant que le titre se négocie à 32 fois l'EBITDA à 12 mois, un niveau supérieur à sa moyenne de 26 fois, mais toujours inférieur à son récent pic de 37 fois, Oddo BHF réaffirmait à ce stade son opinion "surperformance" sur ASML, avec un objectif de cours de 2 000 EUR.