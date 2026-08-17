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ASML : refranchit les 1.600 EUR, vers un re-test du zénith es 1.725 ?
information fournie par Zonebourse 17/08/2026 à 17:13
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ASML a en entamé un cycle de 10 séances de rebond depuis le 29 juillet : parti de 1.364 EUR, le titre refranchit les 1.600 EUR.

Un nouvel élan haussier semble s'amorcer : il pourrait permettre à ASML d'effectuer un re-test du zénith des 1.725 EUR du 30 juin dernier.

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