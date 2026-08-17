ASML : refranchit les 1.600 EUR, vers un re-test du zénith es 1.725 ?

ASML a en entamé un cycle de 10 séances de rebond depuis le 29 juillet : parti de 1.364 EUR, le titre refranchit les 1.600 EUR.

Un nouvel élan haussier semble s'amorcer : il pourrait permettre à ASML d'effectuer un re-test du zénith des 1.725 EUR du 30 juin dernier.