ASML qualifie Terafab de « projet sérieux » ; Musk prendra la parole lors d'un événement organisé par l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige la date de la conférence mentionnée dans le dernier point: il s'agit du 11 juin (et non des 9 et 10 juin) par Toby Sterling

Le fabricant d'équipements pour puces informatiques ASML ASML.AS a annoncé samedi qu'Elon Musk prendrait la parole cette semaine lors d'une conférence technologique interne à l'entreprise, afin d'exposer sa vision pour Terafab, une usine de puces à grande échelle qui approvisionnerait Tesla TSLA.O et Space X.

ASML, en tant que premier fournisseur d'équipements de fabrication de puces, est bien placé pour devenir un fournisseur de Terafab, et l'entreprise s'est présentée comme un partenaire dans ce qu'elle a qualifié de « projet sérieux ».

* « Grâce à Terafab, Musk et son équipe s’intègrent dans l’écosystème plus large des semi-conducteurs, et de nombreuses entreprises, dont ASML, y collaboreront », a déclaré ASML.

* ASML avait déjà confirmé avoir eu des discussions avec Musk au sujet de Terafab.

* La conférence technologique de l'entreprise est une conférence virtuelle à laquelle seuls les employés peuvent assister.

* ASML indique que Musk présentera également sa vision de l'IA et de la robotique.

* La conférence d'ASML est prévue pour le 11 juin.