Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ASML: plongeon après des perspectives décevantes information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 10:28









(CercleFinance.com) - ASML plonge à Amsterdam, au lendemain de l'annonce -par erreur en cours de séance- de ses résultats au titre du troisième trimestre 2024, marqués par 'des commandes très décevantes et une révision de la guidance 2025 dans le bas de fourchette', selon Oddo BHF.



Le bureau d'études note que l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a vu son BPA trimestriel s'établir à 5,28 euros, soit 9% au-dessus du consensus, pour un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros, supérieur à la fois au consensus et à sa guidance.



'Les prises de commandes nettes sont en revanche ressorties à seulement 2,6 milliards d'euros, après 5,6 milliards au deuxième trimestre, clairement inférieures au consensus à 5,6 milliards et même de notre prévision à 4,5 milliards', pointe-t-il toutefois.



'A cette occasion, le groupe met à jour sa prévision 2025 et ne vise plus un CA que de 30/35 milliards d'euros contre 30/40 milliards', ajoute Oddo BHF, qui reste à 'surperformance' sur ASML, mais réduit son objectif de cours de 1150 à 950 euros.





Valeurs associées ASML HLDG 644,70 EUR Euronext Amsterdam -18,60%