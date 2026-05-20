ASML bien orienté sur des propos favorables d'UBS

ASML grimpe de 2,5% vers 1 280 EUR à Amsterdam, soutenu par des propos favorables de la part d'UBS, qui réaffirme sa recommandation "achat" avec un objectif de cours relevé de 1 600 EUR à 1 900 EUR, une nouvelle cible recelant 52% de potentiel de hausse pour le titre du constructeur de matériel de lithographie.

"La position unique d'ASML dans les semi-conducteurs en Europe offre un rapport risque-rendement attractif, soutenu par une croissance soutenue de la capacité lithographique, l'exposition à la mémoire et la "haute NA" (haute ouverture numérique)", juge la banque suisse dans sa note sur le groupe néerlandais.