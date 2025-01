ASML: bénéfice net en léger recul en 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - ASML publie au titre de l'exercice écoulé un bénéfice net en baisse de 3,4% à 7,57 milliards d'euros, soit 19,25 euros par action, avec une marge brute stable à 51,3% pour un chiffre d'affaires en croissance de 2,5% à près de 28,3 milliards.



'Notre quatrième trimestre a marqué un record, avec un CA de 9,3 milliards d'euros et une marge brute de 51,7%, tous deux au-dessus de nos objectifs', souligne le CEO de l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs, Christophe Fouquet.



Le groupe néerlandais indique viser un CA de 7,5 à huit milliards d'euros et une marge brute de 52 à 53% pour le premier trimestre 2025, ainsi que des fourchettes-cibles de 30-35 et 51-53% respectivement pour l'ensemble de l'année.



ASML a l'intention de déclarer un dividende par action en hausse de 4,9% à 6,40 euros au titre de 2024 : compte tenu des acomptes déjà versés, il paiera 1,52 euro à ses actionnaires à partir du 19 février et proposera un solde de 1,84 euro à son AG.





