ASM International bien orienté après une publication solide

(Zonebourse.com) - ASM International grimpe de 3,5%, à 769 EUR, à Amsterdam, salué après la publication d'un résultat net ajusté de 315,4 MEUR au titre de son 3e trimestre 2026, contre 206,2 MEUR un an auparavant, ainsi que d'une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 2,5 points, à 33,4%.

En croissance de 45% ( 44% à taux de change constants), son chiffre d'affaires a atteint un nouveau niveau record de 1 159,4 MEUR, dans le haut de la fourchette de ses prévisions, "porté par une forte demande liée à l'IA et une exécution solide dans un contexte de croissance continue des capacités de production des clients", selon le groupe néerlandais.

L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs met en avant une accélération des ventes dans les segments de la logique avancée et de la fonderie, incluant une première contribution solide des investissements dans la technologie de gravure en 1,4 nm, une forte croissance des ventes dans les mémoires et une demande soutenue sur le marché des technologies matures de logique et de fonderie.

"La marge brute s'est montrée étonnamment stable, tandis que le marché s'attendait à une nouvelle contraction, après la baisse séquentielle de 140 points de base enregistrée au trimestre précédent", note KBC Securities, qui maintient sa recommandation "conserver" et son objectif de cours de 915 EUR sur le titre.

En matière de perspectives, ASM International estime que son chiffre d'affaires devrait atteindre 1 230 MEUR, à plus ou moins 5% près, au 4e trimestre 2026, à taux de change constants. Pour 2027, le groupe s'attend à des revenus supérieurs à 5 700 MEUR à taux de change constants, atteignant ainsi son objectif fixé pour 2030 avec trois ans d'avance.

Par ailleurs, après avoir achevé son programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 150 MEUR, annoncé le 3 mars 2026, le groupe annonce un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 300 MEUR, compte tenu de sa solide position de trésorerie et de ses performances financières.

"Cela représente environ 1% de la capitalisation boursière actuelle et, compte tenu de la forte croissance d'ASM et de l'amélioration de sa rentabilité, nous estimons qu'il existe une marge de manoeuvre significative pour de nouveaux rachats d'actions à l'avenir", souligne ING, qui maintient sa recommandation "achat" sur le titre, avec un objectif de cours de 1 200 EUR.

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