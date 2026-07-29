Asian Paints progresse à l'approche de la publication de ses résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** L'action Asian Paints ASPN.NS progresse de 1% à 2.762,90 roupies avant la publication des résultats du premier trimestre

** Sept analystes tablent en moyenne sur une hausse de 9,3% du bénéfice du premier trimestre en glissement annuel – données compilées par LSEG

** Philip Capital table sur une croissance du chiffre d'affaires de 12,6%, portée par les hausses de prix et la bonne tenue des volumes grâce aux achats anticipés

** La croissance de l'EBITDA pourrait être plus modérée, à 7,3%, en raison de la pression sur les marges liée à la hausse des coûts des matières premières et à la répercussion différée des hausses de prix – Philip Capital

** PL Capital estime qu'ASPN devrait bénéficier d'une demande soutenue au premier trimestre, soutenue par la constitution de stocks en amont des hausses de prix, le retard de la mousson et une forte demande urbaine

** 35 analystes attribuent en moyenne une recommandation "neutre"; objectif de cours médian: 2.915 roupies – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, ASPN recule de 0,2% contre une baisse de 7,3% du Nifty 50 .NSEI

(1 $ = 95,6675 roupies indiennes)