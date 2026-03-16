ASHLER & MANSON : Chiffre d’affaires 2025 de 7,4 M€ +22,4% vs 2024 - Résilience des emprunteurs malgré un environnement sensible

ASHLER & MANSON, un des leaders français dans le secteur du courtage en crédit immobilier et assurance emprunteur, annonce son chiffre d’affaires 2025.



ASHLER & MANSON : Croissance et résilience :

Dans un marché du crédit marqué par une stabilisation progressive des taux – taux moyens autour de 3,1 % sur 20 ans contre 3,5 % un an plus tôt – et par une reprise prudente de la demande dans un environnement macro-économique toujours sensible, ASHLER & MANSON a réalisé sur l’exercice 2025 un chiffre d’affaires de 7,4 M€ contre 6,0 M€ en 2024, soit une progression de 22,4 % en ligne avec ses anticipations.



L’année 2025 marque ainsi le meilleur exercice d’activité du Groupe ASHLER & MANSON depuis 2022.



Cette dynamique s’explique également par la résilience des acquéreurs, qui, malgré un contexte international incertain et des tensions géopolitiques persistantes, se sont progressivement adaptés à cet environnement et ont poursuivi leurs projets immobiliers.



A fin décembre, la société a ainsi contribué à 750 millions d’euros de crédits négociés contre 650 millions d’euros sur l’ensemble de l’année 2024.



Compte tenu de cette performance, le Groupe anticipe une amélioration de son EBE 2025 autour de 520 K€.



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