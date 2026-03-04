Ascent Industries chute après l'annonce d'une perte au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions d'Ascent Industries ACNT.O en baisse de 14,38% à 14,88 $ avant le marché

** La société annonce une perte de 1 million de dollars au quatrième trimestre, contre un bénéfice de près de 200 000 dollars un an plus tôt

** Les résultats du quatrième trimestre reflètent la faiblesse saisonnière normale, aggravée par la faiblesse continue du marché sur plusieurs marchés finaux", déclare le directeur général Bryan Kitchen

** Toutefois, les recettes du quatrième trimestre ont augmenté de 3,9 % par rapport à l'année précédente , malgré des prix de vente plus bas

** L'action a augmenté de 7,4 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture