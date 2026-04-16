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Arxis fait un bond de 36 % à ses débuts à New York après une introduction en bourse de 1,1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 18:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

16 avril - ** Les actions du fabricant de pièces aérospatiales Arxis ARXS.O font un bond de 36 % lors de leur entrée sur le Nasdaq

** Les actions s'ouvrent à 38 dollars par rapport au prix d'offre de 28 dollars

** Arxis a vendu mercredi 40,5 millions d'actions dans le cadre d'une introduction en bourse élargie au prix le plus élevé de la fourchette commercialisée de 25 à 28 dollars par action pour lever 1,13 milliard de dollars

** Les cotations de technologies de défense ont afflué sur le marché des introductions en bourse ces dernières semaines, les banquiers se tournant vers des noms industriels défendables dans le contexte du conflit au Moyen-Orient

** Le fabricant de drones AEVEX s'apprête à entrer en bourse à New York vendredi

** Arxis et Aevex opèrent dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense, des cotations opportunes compte tenu de la guerre au Moyen-Orient, ainsi que de la prochaine introduction en bourse de SpaceX", a déclaré Matt Kennedy, ‍stratégiste senior chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherche axée sur les introductions en bourse et les ETF

** Arxis fabrique des composants électroniques et mécaniques tels que des joints, des garnitures et des tissus métallisés pour l'aérospatiale, la défense et la technologie médicale

** Goldman Sachs, Morgan Stanley et Jefferies ont agi en tant que chefs de file de la gestion conjointe du livre pour l'offre

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