Arverne nomme Nebojsa Maksimovic pour accélérer son développement commercial

Arverne, premier fournisseur français de solutions géothermales, annonce l'arrivée de Nebojsa Maksimovic au poste de directeur commerce et marketing groupe. Il sera membre du comité exécutif. Cette création de poste accompagne le changement d'échelle d'Arverne, qui renforce son management pour soutenir sa croissance, et accélérer son développement commercial.

Nebojsa Maksimovic, fort d'une double compétence ingénieur et management (ESSEC), apporte près de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie, dont 24 années passées chez Dalkia. Il y occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur commercial et membre du comité de direction des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire, en charge du développement commercial d'un portefeuille de plus de 3 000 clients.

Son expérience des clients industriels comme des collectivités, sa connaissance des réseaux de chaleur et des services énergétiques aux bâtiments permettront à Arverne de déployer ses solutions géothermales sur l'ensemble du territoire.

Il aura notamment la mission d'accompagner le développement commercial des différentes entités du groupe à travers de nouvelles offres adaptées aux différentes zones géographiques où Arverne est déjà présent, comme dans de nouvelles régions prioritaires ciblées par le groupe.