 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arverne adapte sa gouvernance à sa nouvelle phase de développement
information fournie par Boursorama CP 09/07/2026 à 18:00

Pau, le 9 juillet 2026 - Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, renforce sa gouvernance afin d’accompagner sa nouvelle phase de croissance et son changement d’échelle.
À la suite des décisions de l’Assemblée générale du 17 juin 2026 et du Conseil d’administration du 30 juin 2026, le Groupe fait évoluer la composition de son Conseil et de ses comités tout en maintenant les plus hauts standards de gouvernance.
Evolution de la composition du Conseil d’administration
Bpifrance Investissement, représentée par Vladislav Tcaci, a été nommée en qualité d’administratrice indépendante par décision de l’Assemblée générale.
GEOGREEN, représentée par Alexis Broders, a été cooptée par le Conseil d’administration en qualité d’administratrice en remplacement de la société Arosco, démissionnaire.
Manoelle Lepoutre a été cooptée par le Conseil d’administration en qualité d’administratrice indépendante en remplacement de Bruno Gérard, démissionnaire. Le Conseil d’administration remercie chaleureusement Bruno Gérard pour son engagement et sa contribution aux travaux du Conseil et de ses comités au cours de son mandat.
À l’issue de ces évolutions, le Conseil d’administration est composé de 44 % d’administrateurs indépendants et de 44 % de femmes.

Valeurs associées

ARVERNE
8,900 EUR Euronext Paris +1,14%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
75,96 -4,43%
CAC 40
8 326,62 +0,90%
2CRSI
31,8 -1,91%
STELLANTIS
4,671 -0,48%
TOTALENERGIES
68,82 -0,76%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank