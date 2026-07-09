Arverne adapte sa gouvernance à sa nouvelle phase de développement

Pau, le 9 juillet 2026 - Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, renforce sa gouvernance afin d’accompagner sa nouvelle phase de croissance et son changement d’échelle.

À la suite des décisions de l’Assemblée générale du 17 juin 2026 et du Conseil d’administration du 30 juin 2026, le Groupe fait évoluer la composition de son Conseil et de ses comités tout en maintenant les plus hauts standards de gouvernance.

Evolution de la composition du Conseil d’administration

Bpifrance Investissement, représentée par Vladislav Tcaci, a été nommée en qualité d’administratrice indépendante par décision de l’Assemblée générale.

GEOGREEN, représentée par Alexis Broders, a été cooptée par le Conseil d’administration en qualité d’administratrice en remplacement de la société Arosco, démissionnaire.

Manoelle Lepoutre a été cooptée par le Conseil d’administration en qualité d’administratrice indépendante en remplacement de Bruno Gérard, démissionnaire. Le Conseil d’administration remercie chaleureusement Bruno Gérard pour son engagement et sa contribution aux travaux du Conseil et de ses comités au cours de son mandat.

À l’issue de ces évolutions, le Conseil d’administration est composé de 44 % d’administrateurs indépendants et de 44 % de femmes.