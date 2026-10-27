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Artiva interrompt le développement de sa thérapie cellulaire après deux décès de patients et réduit ses effectifs de 94 %
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 15:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours boursiers, ajout des commentaires des analystes aux points 5 et 6)

Artiva Biotherapeutics ARTV.O a annoncé mardi qu'elle allait interrompre le développement d'une thérapie cellulaire expérimentale destinée à traiter certaines maladies auto-immunes — son principal candidat — à la suite du décès de deux patients, ce qui a fait chuter le cours de son action de 32 %.

La société va réduire ses effectifs d’environ 94 % et évaluer des alternatives stratégiques, a-t-elle indiqué.

Voici plus de détails:

* La thérapie AlloNK d’Artiva était testée dans le cadre d’un essai clinique de phase intermédiaire en tant que traitement potentiel de maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde

* La société a indiqué qu’un des patients participant à l’essai avait subi un événement neurologique mortel à la suite du traitement

* L’investigateur et une commission indépendante d’évaluation de la sécurité ont estimé que cet événement était probablement lié à des complications causées par la fludarabine, un médicament de chimiothérapie, a précisé la société

* Un deuxième patient participant à l’essai est décédé subitement environ deux mois après le début du traitement; un investigateur a estimé que ce décès n’était pas lié à AlloNK, a ajouté Artiva

* "Les deux décès de patients, associés à une durabilité déclinante, ont rapidement transformé ce qui semblait être une voie prometteuse et différenciée en une option comportant trop de risques et d’incertitudes", a déclaré Josh Schimmer, analyste chez Cantor Fitzgerald

* M. Schimmer a précisé qu’une poursuite du développement d’AlloNK aurait constitué un parcours semé d’embûches, avec un coût du capital extrêmement élevé

* Au 30 septembre, Artiva disposait d’environ 319,1 millions de dollars en trésorerie, équivalents de trésorerie et placements

* Au 31 décembre 2025, la société comptait 104 salariés à temps plein, selon son rapport annuel

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