Artiva en baisse après avoir suspendu le développement d'une thérapie cellulaire à la suite du décès de patients

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27 octobre - ** L'action du développeur de médicaments Artiva Biotherapeutics ARTV.O recule de 29,8% à 4,32 dollars avant l'ouverture du marché

** La société abandonne le développement de sa thérapie cellulaire expérimentale AlloNK après examen des données cliniques et à la suite du décès de deux patients participant aux essais

** AlloNK était en cours d’évaluation en association avec le rituximab dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et d’autres maladies auto-immunes

** La société ajoute qu’elle réduit ses effectifs d’environ 94% et qu’elle évalue des alternatives stratégiques

** La société indique qu’un participant à son essai de phase intermédiaire a subi un événement neurologique mortel à la suite du traitement

** Artiva a signalé cet événement à la FDA et aux autorités de régulation, ce qui a conduit l’agence à suspendre le recrutement et l’administration du traitement dans le cadre de l’étude

** La société a également suspendu le recrutement et l’administration du traitement prévus dans le cadre de l’essai de phase avancée

** Un deuxième participant est décédé subitement environ deux mois après le début du traitement, mais les chercheurs ont déclaré que ce décès n’était pas lié au traitement et que sa cause restait inconnue

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 43,6% depuis le début de l’année