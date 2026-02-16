Artisan Partners repasse sous les 10% du capital de Sodexo
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 14:03
La société de gestion américaine a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 14 744 742 actions Sodexo, soit 9,99% du capital et 7,25% des droits de vote du groupe de services de restauration collective et de facility management .
Pour rappel, Artisan Partners Limited Partnership, agissant pour le compte de fonds et de clients, avait franchi en hausse, le 7 janvier, le seuil de 10% du capital de Sodexo, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.
Valeurs associées
|46,8600 EUR
|Euronext Paris
|-0,42%
A lire aussi
-
Environ 500 salariés d'Arc et des personnalités politiques ont manifesté à Arques (Pas-de-Calais) lundi, à la veille de la date limite du dépôt des offres de reprise du verrier placé en redressement judiciaire début janvier. Deux projets de reprise ont été déposés ... Lire la suite
-
Adem a témoigné dimanche sous couvert d'anonymat, de ce qu’il avait vu jeudi de l'agression dans laquelle Quentin a été tué, en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.
-
Première puissance agricole européenne, la France a vu ses marges s'effondrer en 2025 et l'ensemble de ses secteurs souffrir, avec des vins moins consommés, un cheptel en déclin et un blé plus difficile à exporter. La France a perdu 100.000 exploitations en 10 ... Lire la suite
-
Montée à des niveaux historiques, la Garonne, en vigilance rouge crues depuis cinq jours, a amorcé lundi une "lente" mais "temporaire" décrue, tandis que 14 autres départements de la moitié ouest du pays, de l'Ile-et-Vilaine à l'Aude sont maintenus en vigilance ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer