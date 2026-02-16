 Aller au contenu principal
Artisan Partners repasse sous les 10% du capital de Sodexo
16/02/2026

Artisan Partners Limited Partnership, agissant pour le compte de fonds et de clients, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 9 février, le seuil de 10% du capital de Sodexo , au résultat d'une cession d'actions sur le marché.

La société de gestion américaine a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 14 744 742 actions Sodexo, soit 9,99% du capital et 7,25% des droits de vote du groupe de services de restauration collective et de facility management .

Pour rappel, Artisan Partners Limited Partnership, agissant pour le compte de fonds et de clients, avait franchi en hausse, le 7 janvier, le seuil de 10% du capital de Sodexo, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

