JO 2026/Ski alpin: Le Suisse Meillard champion olympique du slalom, Noël passe à côté

Loïc Meillard a été sacré lundi champion olympique du slalom des Jeux ‌de Milan-Cortina et succède au palmarès au Français Clément Noël, non classé après sa faute en deuxième manche.

Le Suisse de 29 ans s'est imposé avec un temps de ​1'53''61 au cumul des deux manches devant l'Autrichien Fabio Gstrein (+ 0''35) et le Norvégien Henrik Kristoffersen (+ 1''13) pour remporter une troisième médaille dans ces Jeux après l'argent du combiné par équipes et le bronze du slalom géant.

Le Norvégien Atle Lie McGrath, qui refermait le portillon après son meilleur temps en première manche avec 59 centièmes d'avance ​sur son dauphin, a commis une faute sur la première partie de la descente en deuxième manche. Furieux, il a balancé ses bâtons avant de traverser la piste parallèle pour aller se réfugier à l'abri d'un arbre, allongé ​dans la neige.

Le tenant du titre Clément Noël a enfourché après moins de dix ⁠secondes de course lors de la deuxième manche pourtant tracée par un entraîneur tricolore.

"Ça fait longtemps que je n'étais pas passé à côté d'un événement ‌comme je l'ai fait aujourd'hui. Il peut se passer beaucoup de choses sur une course d'un jour, aujourd'hui, il n'y a rien qui allait dans mon sens", a réagi sur France TV le Vosgien aux 15 victoires en Coupe du monde. "Je n'ai pas très bien ​skié la première. J'ai entrecoupé de bonnes sections par beaucoup de ‌fautes, la deuxième, je fais une erreur très rapidement."

Le skieur de 28 ans avait déjà manqué sa première manche ⁠en se classant septième, à 1''96 du leader et 1''02 du podium. Également en difficulté dans la première partie du parcours, il avait concédé beaucoup de temps avant de retrouver un peu de vitesse sur le bas du tracé pour limiter la casse au chronomètre.

"Les Jeux sont finis et ce n'étaient pas des bons. Je ne vais ⁠pas me plaindre, maintenant, je ne ‌vais pas m'enterrer", a poursuivi le porte-drapeau de la délégation française, cinquième du combiné par équipes lundi dernier où il avait réalisé le 10e ⁠temps du slalom. "J'ai fait ce que j'ai pu et aujourd'hui, ce n'était pas grand-chose."

Auteur de quatre podiums en Coupe du monde cette saison, Clément Noël sortait d'un mois ‌de janvier contrasté : huitième à Adelboden (Suisse) et Kitzbühel (Autriche), neuvième à Wengen (Suisse). Sa troisième place à Schladming (Autriche) lors de la dernière course avant les Jeux ⁠l'avait pourtant rassuré.

52 ABANDONS

De manière générale, le slalom n'a absolument pas réussi aux Français qui affichaient pourtant de grandes ⁠ambitions après un début de saison marqué ‌par les deux victoires de Paco Rassat et le succès de Clément Noël à Madonna di Campiglio (Italie).

Pour ses premiers Jeux, Paco Rassat a enfourché après une vingtaine de secondes ​de course en première manche et n'a donc pas participé à la seconde, à laquelle ‌les 30 premiers sont qualifiés.

"Je n'étais pas assez bon dans l'un des seuls points tactiques de la manche et je ne peux m'en prendre qu'à moi", a-t-il expliqué sur France TV. "Je suis vraiment ​déçu de ne pas pouvoir aller jouer quelque chose sur cette course, j'avais des ambitions et du coup, c'est triste."

Seul Steven Amiez a finalement été classé, 18e (+ 3''98) après une première manche également manquée en raison d'une faute sur le haut de la pente. Régulièrement dans le top 10 de la Coupe du monde, ⁠le fils de Sébastien Amiez, vice-champion olympique en 2002, comptait trop de retard sur la tête (20e, + 4''04) pour espérer renverser la situation.

Dernier Français à prendre le départ avec le dossard 41, Léo Anguenot est également parti à la faute dès les premières portes et n'a pas participé à la seconde manche.

Le parcours piégeux et les conditions difficiles de la première manche sur la Stelvio de Bormio (Italie), avec de la neige en continu, ont provoqué 52 abandons parmi les 96 engagés, dont le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen, champion olympique du slalom géant samedi.

Le ski alpin masculin français n'aura donc décroché aucune médaille pour la première fois depuis 2010.

