Artisan Partners recrute Brudnick, anciennement chez Sachem Head, un fonds activiste

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La société d'investissement Artisan Partners Asset Management a recruté Jonathan Brudnick, anciennement chez l'investisseur activiste Sachem Head Capital Management, pour diriger une stratégie d'investissement qui sera proposée aux clients l'année prochaine, a indiqué la société.

L'équipe de M. Brudnick « mettra en œuvre une stratégie actions concentrée, à orientation long-termiste, axée sur les petites et moyennes entreprises », a déclaré jeudi un représentant d’Artisan, ajoutant: « Cette nouvelle franchise d’investissement élargit encore la plateforme d’investissement et les capacités en matière d’investissements alternatifs d’Artisan. »

M. Brudnick consacrera les prochaines semaines à constituer une équipe et à préparer le lancement prévu l’année prochaine. Artisan Partners gère 168,7 milliards de dollars d’actifs et compte 11 équipes d’investissement, selon son site web. Le directeur général Jason Gottlieb a annoncé mercredi, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats, que M. Brudnick avait été recruté. M. Brudnick n’a pas pu être joint pour commenter cette information.

Chez Sachem Head, l’un des investisseurs activistes les plus actifs du secteur avec environ 7 milliards de dollars d’actifs, M. Brudnick était associé et a travaillé sur certains des investissements les plus importants de la société, notamment sa campagne auprès du distributeur de produits alimentaires U.S. Foods Holding USFD.N , où le fonds spéculatif a obtenu des sièges au conseil d’administration en 2022. Il a rejoint le conseil d’administration de l’exploitant de parcs d’attractions Six Flags Entertainment FUN.N l’année dernière dans le cadre d’un accord avec le fonds spéculatif. Il devrait conserver ce siège au conseil en tant que représentant de Sachem Head.