 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 851,49
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Arthur sort un livre sur "la solitude" et "la peur" des Français juifs
information fournie par AFP 30/09/2025 à 12:44

L'animateur de radio Jacques Essebag, également connu sous le nom d'Arthur, prononce un discours après avoir reçu le prix Jean-Pierre Bloch, au palais de l'Élysée à Paris, le 2 avril 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

L'animateur de radio Jacques Essebag, également connu sous le nom d'Arthur, prononce un discours après avoir reçu le prix Jean-Pierre Bloch, au palais de l'Élysée à Paris, le 2 avril 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

L'animateur et producteur télé Arthur sort mercredi son premier livre, pour dire "la solitude", le "sentiment d'abandon" et la "peur" des Français juifs face à "la montée de l'antisémitisme", dans le contexte de la guerre à Gaza, a-t-il déclaré mardi sur France Inter.

"Je pense que les Français ne sont pas conscients de la peur et de l'angoisse dans laquelle vit la communauté juive", a déclaré Arthur, lui-même "français et juif", avant la sortie de "J'ai perdu un Bédouin dans Paris" (Grasset).

Ecrit à la première personne et signé Arthur Essebag (son nom de famille), ce livre raconte comment l'animateur-producteur a vécu l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et les deux ans qui ont suivi.

"Mon livre est sur la solitude des juifs après le 7 octobre, sur ce sentiment d'abandon, sur cette peur croissante et sur la montée de l'antisémitisme", a-t-il dit.

"J'ai des amis qui, pour prendre un taxi, changent leur nom (...). Les étudiants juifs cachent leur étoile de David quand ils vont à la fac. Les femmes, quand elles vont à la boucherie casher, elles se retournent trois fois en sortant", a-t-il insisté.

Il assure avoir l'impression d'être "réduit à (sa) judaïté" depuis le 7 octobre.

"Ce qui m'a le plus bouleversé, c'est qu'à chaque fois que des artistes proches ou des gens que je connaissais, qui venaient régulièrement dans mes émissions télé, postaient un truc terrible contre Israël (sur les réseaux sociaux), ils m'envoyaient un texto +Mais ça n'a rien à voir avec toi+. Comme si j'étais l'ambassadeur d'Israël", a-t-il développé.

"On peut aimer Israël et ne pas être en accord avec le gouvernement israélien, comme on peut critiquer le Hamas et avoir de l'empathie pour les Palestiniens qui souffrent", a-t-il fait valoir.

Arthur estime par ailleurs que la communauté juive de France s'est progressivement "refermée comme une huître" face à Emmanuel Macron en raison d'"une succession de déclarations du président".

Parmi elles, la déclaration de M. Macron devant l'ONU fin septembre pour reconnaître l'Etat de Palestine: "On a trouvé que c'était un blanc-seing donné aux terroristes".

L'animateur-producteur a conclu en disant son espoir dans l'aboutissement d'un plan de paix: "J'espère qu'on va arriver à (...) cette fin, qui est libérer les otages, que la paix revienne et que les souffrances du peuple palestinien s'arrêtent".

Valeurs associées

NR21
4,120 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 12:59

    qu'il se casse s'il a peur, mais qu'il laisse le bénéfice de sa carte vital avant de partir ; ils partent mais reviennent en France pour se faire soigner, comme un certain chanteur de Patagonie

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PETER PARKS )
    Hong Kong: le titre de Zijin Gold prend 68% après son entrée en Bourse
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.09.2025 12:59 

    L'action de la société chinoise Zijin Gold International a gagné 68% mardi à l'issue de son introduction à la Bourse de Hong Kong, l'une des plus importantes au monde cette année, où l'entreprise a levé presque 2,7 milliards d'euros. Le titre de Zijin Gold a terminé ... Lire la suite

  • La marque danoise de bijoux Pandora
    Le DG prendra sa retraite en 2026, sera remplacé par la directrice marketing
    information fournie par Reuters 30.09.2025 12:51 

    Le joaillier danois Pandora a annoncé mardi que son directeur général, Alexander Lacik, prendrait sa retraite en mars 2026 après sept ans à la tête de l’entreprise, et que la directrice marketing, Berta de Pablos-Barbier, lui succéderait. Le titre du fabricant ... Lire la suite

  • ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )
    Les taux de crédit immobilier sont repartis à la hausse au troisième trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.09.2025 11:57 

    Le taux moyen des crédits immobiliers en France est légèrement reparti à la hausse au troisième trimestre, à 3,82% pour les durées de 20 ans et plus, une première depuis un an et demi, selon le nouveau tableau du taux d'usure publié mardi au Journal officiel. Ce ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Les signaux haussiers sont intacts
    VUSIONGROUP : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 30.09.2025 11:57 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank