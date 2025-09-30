 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nouvelle-Calédonie : le PIB de l'archipel s'effondre, les émeutes "catalyseur" de la récession
information fournie par Boursorama avec Media Services 30/09/2025 à 14:25

Investissement, consommation, exportations... "Tous les moteurs traditionnels de la croissance sont à l'arrêt" dans l'archipel.

Des véhicules de gendarmerie à Mont-Dore, le 23 septembre 2024. (illustration) ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Plombée par l'effondrement du tourisme et le coût des émeutes, l'économie de la Nouvelle-Calédonie a connu en 2024 sa pire récession depuis plus de 50 ans, le produit intérieur brut (PIB) chutant de 13,5%, selon une étude publiée mardi 30 septembre par l'organisme des Comptes économiques rapides de l'outre-mer (Cerom).

"En 2024, le produit intérieur brut calédonien enregistre le triste record de la plus forte diminution depuis les années 60. Il diminue de 13,5% en volume et de 12,6% en tenant compte des effets prix", souligne le Cerom, qui regroupe l'institut calédonien de la statistique (Isee), l'Agence française de développement (AFD) et l'Institut d'émission d’outre-mer (IEOM). Le PIB est estimé à 943 milliards de francs Pacifique (7,9 milliards d'euros), soit 3,5 millions de francs (29.300 euros) par habitant.

"Tous les moteurs traditionnels de la croissance sont à l'arrêt", constate le Cerom: l'investissement a reculé de 24,3% sur un an, la consommation des ménages de 7,2% et les exportations de 40,6%.

Tissu économique détruit

"L'essoufflement de l'activité amorcé en 2023" était déjà visible mais les émeutes de mai 2024, qui ont fait 14 morts, ont été le catalyseur de cette récession, précise l'organisme. Sur fond de contestation d'une réforme électorale, elles ont détruit une large partie du tissu économique calédonien et causé plus de 2,2 milliards d'euros de dégâts.

Le tourisme s'est effondré (–53% de visiteurs), retrouvant son plus bas niveau depuis trente ans hors crise sanitaire, et l'emploi salarié a chuté de près de 12% avec pour conséquence la "précarisation croissante de la population" qui "s'intensifie à mesure que les dispositifs de soutien public s'amenuisent".

Le secteur du nickel, pilier de l'économie locale, a aussi souffert avec la chute des cours et la fermeture en août de l'usine du Nord, qui a mis 1.200 salariés au chômage. Sa part dans la richesse produite est tombée à 5% en 2024, contre 9% l'année précédente et jusqu'à 18% lors de ses meilleures années.

"La vulnérabilité d'une économie fortement dépendante du secteur du nickel aujourd'hui en grande difficulté" est patente, note le Cerom, alors que ce minerai représente près de 90% des exportations calédoniennes en valeur .

