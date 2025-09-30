Jefferies relève son objectif de prix pour CenterPoint Energy après la journée des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Jefferies relève l'objectif de prix de l'entreprise de services publics d'électricité et de gaz CenterPoint Energy CNP.N à 45 dollars, contre 44 dollars, et réaffirme sa position d'"acheteur"

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 15 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a organisé sa journée des investisseurs lundi, au cours de laquelle elle a annoncé des plans de dépenses en capital de 65 milliards de dollars de 2026 à 2035

** "Sur la base des antécédents de CNP, nous sommes convaincus que ces dépenses d'investissement de plus de 10 milliards de dollars se concrétiseront au fil du temps" - Jefferies

** La société de courtage voit des avantages à une amélioration accrue de Houston Electric à long terme

** Elle s'attend à une nouvelle croissance due à de nouvelles dépenses d'investissement pour 2027 et au-delà

** 6 des 16 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 10 à "conserver"; le PT médian est de 41,5 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 23,3 % depuis le début de l'année