Artelo Biosciences grimpe grâce aux résultats préliminaires d'un essai sur un médicament contre la douleur

25 août - ** Les actions du développeur de médicaments Artelo Biosciences ARTL.O augmentent de 15,7 % à 10,82 $ avant le marché

** La société déclare que les données préliminaires d'un essai de stade précoce montrent que son médicament expérimental contre la douleur par voie orale, ART26.12, n'a pas eu d'effets secondaires graves chez les participants, qui ont reçu des doses uniques du médicament

** Les données indiquent que le médicament peut être pris avec ou sans nourriture, selon la société

** La société prévoit de lancer une étude sur les doses multiples ascendantes au quatrième trimestre 2025

** ART26.12 agit en bloquant la protéine FABP5 pour réguler les signaux de la graisse liés à la douleur, et est développé pour traiter les douleurs nerveuses causées par la chimiothérapie

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 47 % depuis le début de l'année