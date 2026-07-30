 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Artea s'appuie sur l'essor de ses services malgré un semestre en repli
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 17:55
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le spécialiste de l'immobilier bas carbone a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 22,5 millions d'euros au premier semestre 2026, en baisse de 15% par rapport aux 26,3 millions d'euros réalisés un an plus tôt. Cette évolution reflète principalement le calendrier d'avancement des opérations de promotion immobilière ainsi que l'évolution du périmètre des actifs locatifs.

Le principal moteur de croissance du groupe reste toutefois les activités de services, dont le chiffre d'affaires a bondi de 64%, à 7,4 millions d'euros, grâce notamment à la bonne tenue de l'activité hôtelière sur les six premiers mois de l'année.

A l'inverse, les revenus de promotion immobilière se replient de 25%, à 12,9 millions d'euros, une baisse qui traduit à la fois le ralentissement de l'activité et le phasage de reconnaissance des revenus des opérations en cours.

Les revenus locatifs s'établissent à 2,1 millions d'euros, contre 4,4 millions d'euros un an auparavant. Ce recul s'explique principalement par la poursuite de la stratégie d'arbitrage d'actifs menée par le groupe ces dernières années, qui a réduit le périmètre de son patrimoine locatif.

Artea publiera le 30 septembre 2026, après la clôture des marchés, pour la publication de ses résultats semestriels.

Valeurs associées

ARTEA
5,4500 EUR Euronext Paris +0,93%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Sanofi relève ses prévisions pour 2026 et veut accélérer sur l'innovation
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.07.2026 18:16 

    Trois mois après sa prise de fonction, la nouvelle patronne de Sanofi, Belén Garijo, entend "accélérer l'innovation", saisir de "nouvelles opportunités de croissance" et renforcer son ancrage en Chine. "Notre priorité stratégique demeure inchangée et nous restons ... Lire la suite

  • Le siège social de Coface près de Paris
    Coface: Recul de 13,2% du bénéfice net au S1 dans un environnement "plus difficile"
    information fournie par Reuters 30.07.2026 18:13 

    Coface ‌a fait état jeudi ​d'une baisse de 13,2% de son résultat net part du ​groupe (RNPG) au premier semestre, qui ​ressort à 107,8 ⁠millions d'euros, le spécialiste français ‌de l'assurance-crédit citant un environnement économique "plus difficile". Le directeur ... Lire la suite

  • La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Euronext: L'Ebitda au T2 dépasse les attentes avec la diversification
    information fournie par Reuters 30.07.2026 18:13 

    Euronext a fait ‌état jeudi d'un bénéfice supérieur aux attentes, porté par ​la croissance dans toutes les activités de l'opérateur boursier, qui continue de tirer parti de sa stratégie de ​diversification. L'Ebitda ajusté a grimpé de 21% sur un an pour atteindre ... Lire la suite

  • Des traders travaillent à la Bourse de New York (NYSE).
    Wall Street ouvre en hausse, Microsoft rassure sur l'IA
    information fournie par Reuters 30.07.2026 18:13 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, ‌les investisseurs évaluant une série de données économiques, dont l'inflation et le PIB, tandis que les résultats de Microsoft, supérieurs aux prévisions, ​apaisent les craintes concernant les investissements massifs ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 485,64 +0,92%
2CRSI
26,58 +11,40%
SANOFI
72,77 -8,95%
SOCIETE GENERALE
81,1 +5,71%
STELLANTIS
5,056 -4,26%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank