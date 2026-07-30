Artea s'appuie sur l'essor de ses services malgré un semestre en repli

Le spécialiste de l'immobilier bas carbone a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 22,5 millions d'euros au premier semestre 2026, en baisse de 15% par rapport aux 26,3 millions d'euros réalisés un an plus tôt. Cette évolution reflète principalement le calendrier d'avancement des opérations de promotion immobilière ainsi que l'évolution du périmètre des actifs locatifs.

Le principal moteur de croissance du groupe reste toutefois les activités de services, dont le chiffre d'affaires a bondi de 64%, à 7,4 millions d'euros, grâce notamment à la bonne tenue de l'activité hôtelière sur les six premiers mois de l'année.

A l'inverse, les revenus de promotion immobilière se replient de 25%, à 12,9 millions d'euros, une baisse qui traduit à la fois le ralentissement de l'activité et le phasage de reconnaissance des revenus des opérations en cours.

Les revenus locatifs s'établissent à 2,1 millions d'euros, contre 4,4 millions d'euros un an auparavant. Ce recul s'explique principalement par la poursuite de la stratégie d'arbitrage d'actifs menée par le groupe ces dernières années, qui a réduit le périmètre de son patrimoine locatif.

Artea publiera le 30 septembre 2026, après la clôture des marchés, pour la publication de ses résultats semestriels.