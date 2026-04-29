Communiqué de presse ARTEA
Report de la publication des résultats annuels 2025
ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce, qu’en raison de la réception tardive de l’ensemble des expertises portant sur les actifs du Groupe et des travaux des Commissaires aux Comptes, la publication des résultats annuels 2025 initialement prévue le 30 avril 2026 devrait intervenir au plus tard le 28 mai 2026.
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