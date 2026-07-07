Communiqué de presse ARTEA
Compte rendu de l’Assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2026
ARTEA, acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce que son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire d’ARTEA s’est tenue le 30 juin 2026 à 18 heures, au 20, rue des Deux Gares, 92500 Rueil Malmaison.
L’assemblée générale a été présidée par Madame Claire VANDROMME, désignée en l'absence de Monsieur Philippe BAUDRY, Président-Directeur général d'ARTEA.
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