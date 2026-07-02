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Arrête ton char : KNDS rengaine son introduction en bourse
information fournie par AOF 02/07/2026 à 10:52

(Zonebourse.com) - Le fabricant franco-allemand du char Leopard 2 et du canon Caesar a suspendu mercredi son introduction en bourse, faute d'accord sur le prix. Les familles actionnaires allemandes refuseraient de descendre sous 12,5 milliards d'euros, quand certains investisseurs valorisent le groupe sous la barre des 12 milliards. Un écart que le repli des valeurs de défense ne facilite guère.

KNDS, né du rapprochement entre l'allemand Krauss-Maffei Wegmann et le français Nexter, avait annoncé le mois dernier son intention de coter ses actions à Francfort et à Paris pendant l'été. L'opération, qui aurait figuré parmi les plus importantes du secteur en Europe depuis des années, est reportée jusqu'au retour de conditions de marché "plus favorables".

Le groupe présidé par Tom Enders, ancien patron d' Airbus , affiche pourtant des perspectives robustes : 4,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025 et un carnet de commandes de 33,1 milliards à la clôture de l'exercice. Le blocage tient au prix. Les familles propriétaires allemandes et l'Etat français, qui détiennent chacun 50% du capital, prévoyaient de céder 10% sur le marché. La France aurait conservé 40%, l'Etat allemand se substituant à ses compatriotes en leur rachetant les 40% restants. Mais les familles actionnaires auraient refusé une valorisation inférieure à 12,5 milliards d'euros, selon des sources concordantes. Les investisseurs institutionnels, eux, ne souhaitaient manifestement pas aller au-delà de 12 milliards d'euros. On est loin des 18 à 20 milliards évoqués en début d'année.

Champion de la com'

Le calendrier n'aurait pu être plus contrariant. L'euphorie autour des valeurs de défense européennes, nourrie par les promesses de réarmement des pays de l'OTAN, s'est essoufflée sous l'effet des goulets d'étranglement de production, des promesses floues et des prises de bénéfices. Le marché a puni, à raison, les néo-stars allemandes comme Rheinmetall , dont la valorisation avait atteint des niveaux exubérants. Le titre a perdu plus du tiers de sa valeur depuis le 1er janvier. Il a aussi sanctionné, encore plus sévèrement, la société tchèque CSG , dont l'action est passée de 25 EUR lors de son arrivée en bourse en janvier, à moins de 14 EUR actuellement. Une attaque du vendeur à découvert Hunterbrook en mai n'a rien arrangé.

Il faut toutefois noter que les groupes historiques comme BAE Systems et Thales , moins dépendants des effets de mode, sont en territoire positif cette année en Bourse, malgré leurs beaux parcours sur les exercices antérieurs. L'indice Stoxx Europe 600, lui, a signé un record le 30 juin. Le contexte global n'est pas si défavorable.

L'argument des conditions de marché tient surtout à une communication épouvantable du gouvernement allemand en amont du placement des actions KNDS. Berlin a fait sombrer Rheinmetall et tout le secteur de la défense en annonçant l'annulation d'un gros programme de frégates, le jour même du lancement de l'IPO. Plus largement, le marché commence à douter que les centaines de milliards promis par l'Allemagne pour remettre d'aplomb la Bundeswehr se concrétiseront en totalité. Il se pose aussi des questions, légitimes, sur l'attelage politique franco-allemand, dont les dissensions en matière de défense sont encore apparues au grand jour avec le programme SCAF.

Reste la question du calendrier. Combien de temps avant de revoir KNDS sur la rampe de lancement ? La réponse était déjà chez Fernand Raynaud : "un certain temps".

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