 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 728,00
-0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Arrêt inopiné de l'unité FCCU2 de la raffinerie CITGO Corpus Christi East
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 18:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CITGO Petroleum a déclaré vendredi que l'unité FCCU2 de la raffinerie Corpus Christi East (Texas , qui produit 165 000 barils par jour, a connu un arrêt soudain et imprévu en raison de la perte d'une vanne de contrôle. La cause fait l'objet d'une enquête et le personnel d'exploitation s'efforce de stabiliser les unités de traitement de la raffinerie et de réduire les émissions.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
68,12 USD Ice Europ -0,22%
Pétrole WTI
63,94 USD Ice Europ -0,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank