Arrêt inopiné de l'unité FCCU2 de la raffinerie CITGO Corpus Christi East

CITGO Petroleum a déclaré vendredi que l'unité FCCU2 de la raffinerie Corpus Christi East (Texas , qui produit 165 000 barils par jour, a connu un arrêt soudain et imprévu en raison de la perte d'une vanne de contrôle. La cause fait l'objet d'une enquête et le personnel d'exploitation s'efforce de stabiliser les unités de traitement de la raffinerie et de réduire les émissions.