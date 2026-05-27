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Armando Varricchio devient président du conseil de surveillance de STMicro
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 13:22

À la suite de son AG des actionnaires à Amsterdam, STMicroelectronics indique que son conseil de surveillance a nommé Armando Varricchio en tant que président, succédant à Nicolas Dufourcq, qui en devient le vice-président, pour une durée de trois ans expirant à la fin de l'AG 2029.

Membre du conseil de surveillance depuis le 18 décembre 2025, Armando Varricchio possède une connaissance approfondie des relations internationales, fort de quatre décennies de service diplomatique. Il est actuellement le plus haut responsable du service extérieur au ministère italien des Affaires étrangères.

Il a récemment été ambassadeur d'Italie en Allemagne (2021-2025) et, auparavant, ambassadeur aux États-Unis et en Serbie. Il a aussi été conseiller à la sécurité nationale du premier ministre italien ainsi que conseiller diplomatique du président de la République italienne.

Membre du conseil de surveillance de STMicro depuis mai 2015, Nicolas Dufourcq siège au comité de rémunération, au comité stratégique, au comité de développement durable ainsi qu'au comité de nomination et de gouvernance d'entreprise. Il est également membre du conseil d'administration de Stellantis.

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