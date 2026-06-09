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ARM : ricoche sous 428$, replonge sous 328$
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 18:03

ARM ricoche sous 428$ et replonge sous 328$ : -100$ en 4 séances, soit un bon -20% de correction.

Mais il y a correction (technique) et véritable correction : ce repli reste marginal en regard de la multiplication par 4 du cours depuis le 9 mars dernier.

Les prochains objectifs à la baisse se dessinent vers 249.44$ (ex-"gap" du 20 mai) puis vers 237$ (ex-résistance des 24 avril et 6 mai, presque 200$ plus bas que le zénith du 2 juin) puis 231$ (MM50).

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