Arkema: vers une nouvelle unité de Rilsan Clear à Singapour

(CercleFinance.com) - Arkema annonce la construction d'une nouvelle unité de polyamide transparent Rilsan Clear à Singapour, nouvelle capacité pour un investissement d'environ 20 millions de dollars américains et qui devrait être mise en service au premier trimestre 2026.



Cet investissement triplera sa capacité mondiale de production de Rilsan Clear et permettra de répondre à la demande croissante de marchés comme la lunetterie, l'électronique grand public, les dispositifs à usage médical et l'électroménager.



Ce projet contribuera également à la stratégie d'Arkema visant à développer

l'approvisionnement local, offrant aux clients des délais de livraison plus courts et des chaînes d'approvisionnement locales résilientes et compétitives.





Valeurs associées ARKEMA 64,8500 EUR Euronext Paris +2,13%