Arkema renforce son dispositif de R&D en Chine

Le chimiste poursuit ses investissements en recherche et développement en Chine avec l'extension de son centre de R&D de Shanghai, dont la surface des laboratoires augmente d'environ 20%. Cette modernisation vise à renforcer les synergies entre les expertises du Groupe, à intensifier la collaboration avec les clients et à accélérer le développement de matériaux innovants et durables.

Créé en 2011, le centre a progressivement développé ses compétences en synthèse des matériaux, formulation et validation applicative, notamment dans les secteurs du ferroviaire, de l'emballage alimentaire et des biens de consommation. L'extension comprend également de nouveaux espaces collaboratifs, dont un showroom interactif destiné à faciliter les échanges avec les clients et les partenaires.

Présent lors de l'inauguration, le PDG d'Arkema, Thierry Le Hénaff, a souligné le caractère stratégique du marché chinois, deuxième marché du Groupe et pôle majeur d'innovation. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie " One Arkema ", qui vise à mobiliser l'ensemble des compétences du Groupe au service de l'innovation.

Arkema prévoit également de renforcer ses capacités de recherche à Changshu, avec la modernisation de son laboratoire dédié aux matériaux pour batteries, et à Guangzhou, où un nouveau laboratoire sera consacré aux marchés de l'électronique et des batteries.