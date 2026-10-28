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Arkema lève 45 millions d'euros auprès de ses salariés
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 08:58

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Le chimiste annonce avoir finalisé sa dixième augmentation de capital réservée aux salariés depuis son introduction en Bourse il y a vingt ans. L'opération a recueilli près de 6 975 souscriptions dans 31 pays, pour un montant total de 45,3 millions d'euros, avec un taux de participation moyen de 34%.

Les actions nouvellement émises représentent 1,3% du capital du groupe de chimie de spécialités et donneront droit au versement d'un dividende à compter de 2027.

À l'issue de cette opération, les salariés et anciens salariés détiendront environ 11% du capital d'Arkema, plaçant le groupe parmi les sociétés françaises cotées affichant les taux d'actionnariat salarié les plus élevés.

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ARKEMA
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