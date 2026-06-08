information fournie par Zonebourse • 08/06/2026 à 17:47

Arkema : franche cassure des 59,2E

Arkema valide une franche cassure du support des 59,2E des 15 avril puis du 25 au 29 mai.

Ceci ouvre la possibilité d'une glissade vers 56E (MM200) puis d'un comblement du "gap" des 54,5E du 24 mars, niveau proche de l'ex-résistance des 54E.