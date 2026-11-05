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Arkema : Ebitda au 3e trimestre supérieur aux attentes, la marge déçoit
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 07:25

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Salon JEC World Composites au Parc des Expositions de Villepinte, près de Paris

Salon JEC World Composites au Parc des Expositions de Villepinte, près de Paris

Arkema a ‌fait état jeudi d'un bénéfice avant ​intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) supérieur aux attentes au troisième trimestre, tout en ​affichant une marge légèrement inférieure au consensus, la bonne ​résistance des volumes ⁠et la performance de l'activité Matériaux ‌de Spécialités du groupe compensant en partie l'inflation du coût des matières ​premières.

Le ‌groupe chimique français a enregistré un ⁠Ebitda de 332,3 millions d'euros, alors que les analystes tablaient sur 328 millions ⁠dans un ‌consensus fourni par le groupe. ⁠La marge d'Ebitda est ressortie globalement ‌stable sur un an 14,1%, ⁠mais en deçà des 14,4% attendus ⁠dans le ‌consensus.

"Nous ne prévoyons pas d'amélioration des conditions ​externes dans ‌les prochains mois et continuerons à nous concentrer sur les ​éléments sous notre contrôle, incluant toutes les initiatives nous renforçant ⁠à long terme", a déclaré Thierry Le Hénaff, président-directeur général d'Arkema, cité dans un communiqué.

Arkema a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

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