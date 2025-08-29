Arkema: démarrage d'une unité de Forane 1233zd à Calvert City
'L'agent d'expansion Forane FBA 1233zd offre une solution polyvalente et durable dans des domaines tels que l'efficacité énergétique des bâtiments, la toiture et la fabrication d'appareils électroménagers', explique-t-il.
Le groupe de chimie a annoncé en 2022 investir près de 60 millions de dollars américains sur son site de Calvert City afin de convertir son ancienne ligne de production de HFC en une unité de pointe d'HFO 1233zd.
Cet investissement confirme l'engagement d'Arkema pour des solutions à faible potentiel de réchauffement global, et lui permettra de répondre à l'essor rapide des besoins en refroidissement des centres de données.
Valeurs associées
|61,300 EUR
|Euronext Paris
|-0,16%
