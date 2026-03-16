Arkema augmente sa capacité de PVDF pour accompagner la demande en Asie
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 08:37
Le projet s'appuie sur l'écosystème mondial de R&D d'Arkema, qui soutient le leadership du groupe dans l'innovation liée aux applications et technologies avancées du PVDF. Celui-ci comprend le centre de Changshu, en Chine, ainsi que des centres en France, au Japon, en Corée du Sud et aux Etats-Unis, permettant une collaboration étroite avec les clients et un développement accéléré de solutions pour la transition énergétique et les industries de pointe.
Arkema est l'un des leaders mondiaux du PVDF. Sa plateforme de Changshu constitue son plus grand site de production, tandis que le groupe en fabrique également à Calvert City, dans le Kentucky (Etats-Unis), où une extension de capacité entrera en service au second trimestre 2026, ainsi qu'à Pierre-Bénite, en France.
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