Arkema augmente de 7% son EBITDA au 3e trimestre

Arkema dévoile un résultat net part du groupe en croissance de 68,1% à 58 MEUR au titre du 3e trimestre 2026, ainsi qu'un EBITDA en hausse de 7% à 332,3 MEUR, soit une marge en repli de 0,1 point à 14,1%, "reflétant la solidité de son portefeuille de matériaux de spécialités".

Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,1% à 2,36 MdsEUR, soutenu par des prix plus élevés et une bonne résistance des volumes dans un environnement de demande globalement faible. Cette évolution reflète une amélioration des volumes aux États-Unis, des conditions difficiles en Europe et une demande moins dynamique en Asie.

Les volumes du chimiste ont progressé de 1,7% dans les matériaux de spécialités, bénéficiant d'une dynamique positive sur des marchés attractifs tels que les batteries, la gestion de l'eau et les adhésifs pour biens durables, notamment dans l'aéronautique et les transports.

Arkema souligne également un effet prix positif de 6%, expliquant avoir procédé à de nouveaux ajustements tarifaires afin de compenser la forte augmentation des coûts de l'énergie, en particulier en Europe, et l'inflation persistante des coûts des matières premières.

"Dans un contexte macroéconomique et géopolitique complexe, Arkema réalise une solide performance au 3e trimestre, bénéficiant de son implantation géographique équilibrée, de son positionnement fort sur des applications de spécialités en forte croissance et d'une discipline opérationnelle stricte", commente son PDG, Thierry Le Hénaff.

"Nous ne prévoyons pas d'amélioration des conditions externes dans les prochains mois et continuerons à nous concentrer sur les éléments sous notre contrôle, incluant toutes les initiatives nous renforçant à long terme", ajoute le dirigeant.

Dans un environnement mondial qui reste difficile et volatil, Arkema indique être en ligne avec son objectif de réaliser un EBITDA 2026 légèrement supérieur à celui de l'an dernier, à taux de change constants. La contribution additionnelle à l'EBITDA de ses projets majeurs devrait s'élever à environ 50 MEUR en 2026.