information fournie par Reuters • 02/09/2025 à 18:32

Arkema a placé avec succès une nouvelle obligation verte de €500 mlns

Arkema SA AKE.PA :

* ARKEMA A PLACÉ AVEC SUCCÈS UNE NOUVELLE OBLIGATION VERTE DE 500 MILLIONS D'EUROS

* MATURITÉ DE 8 ANS ET PORTANT UN COUPON ANNUEL DE 3,50 %

Texte original nBw7wsRLTa Pour plus de détails, cliquez sur AKE.PA

(Rédaction de Gdansk)