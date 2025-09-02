 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Arkema a placé avec succès une nouvelle obligation verte de €500 mlns
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 18:32

Arkema SA AKE.PA :

* ARKEMA A PLACÉ AVEC SUCCÈS UNE NOUVELLE OBLIGATION VERTE DE 500 MILLIONS D'EUROS

* MATURITÉ DE 8 ANS ET PORTANT UN COUPON ANNUEL DE 3,50 %

Texte original nBw7wsRLTa Pour plus de détails, cliquez sur AKE.PA

(Rédaction de Gdansk)

