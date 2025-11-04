 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 497,20
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Arista Network chute, mais son chiffre d'affaires au quatrième trimestre est conforme aux estimations
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 23:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions du fournisseur d'équipements de réseaux Arista Networks ANET.N chutent de 11 % à 136,80 $ dans les échanges prolongés

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 2,3 à 2,4 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui correspond largement aux estimations de 2,32 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

** Pour le troisième trimestre, la société affiche un chiffre d'affaires de 2,31 milliards de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 2,25 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté d'environ 40 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ARISTA NE
153,540 USD NYSE -2,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank