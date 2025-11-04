Arista Network chute, mais son chiffre d'affaires au quatrième trimestre est conforme aux estimations

4 novembre - ** Les actions du fournisseur d'équipements de réseaux Arista Networks ANET.N chutent de 11 % à 136,80 $ dans les échanges prolongés

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 2,3 à 2,4 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui correspond largement aux estimations de 2,32 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

** Pour le troisième trimestre, la société affiche un chiffre d'affaires de 2,31 milliards de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 2,25 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté d'environ 40 % depuis le début de l'année