Arista Network chute, mais son chiffre d'affaires au quatrième trimestre est conforme aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 novembre - ** Les actions du fournisseur d'équipements de réseaux Arista Networks ANET.N chutent de 11 % à 136,80 $ dans les échanges prolongés
** La société prévoit un chiffre d'affaires de 2,3 à 2,4 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui correspond largement aux estimations de 2,32 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.
** Pour le troisième trimestre, la société affiche un chiffre d'affaires de 2,31 milliards de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 2,25 milliards de dollars
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté d'environ 40 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer