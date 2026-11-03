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Arista en hausse : ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le quatrième trimestre dépassent les estimations
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 22:32

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action du fabricant d'équipements réseau Arista Networks ANET.N a progressé de 7 % à 182,10 dollars lors des négociations après clôture

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 3,9 et 4 milliards de dollars, supérieur aux estimations de 3,60 milliards de dollars (données compilées par LSEG)

** La société table sur un BPA ajusté compris entre 1,26 et 1,30 dollar pour le trimestre en cours, contre des estimations de 1,15 dollar

** Le chiffre d’affaires et le bénéfice du troisième trimestre ont également dépassé les attentes

** “Cette forte dynamique dans tous les secteurs de clientèle souligne notre pertinence accrue à l’ère de l’IA générative et agentique”, déclare la directrice générale Jayshree Ullal

** À la clôture d’hier, l’action ANET affichait une hausse d’environ 30 % depuis le début de l’année

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