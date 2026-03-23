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Arianespace (Safran/Airbus) signe un contrat avec Katalyst pour lancer le satellite NEXUS-1
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 17:39

Airbus SE AIR.PA ; Safran SAF.PA

* ARIANESPACE SIGNE UN CONTRAT AVEC KATALYST SPACE TECHNOLOGIES POUR LANCER LE SATELLITE NEXUS-1

* LE LANCEMENT EST PRÉVU AU SECOND SEMESTRE 2027

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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