Arhaus en hausse ; Jefferies relève sa recommandation à « acheter »

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21 septembre - ** Le cours de l'action du distributeur américain d'ameublement Arhaus ( ARHS.O ) progresse de 3,5% à 8,06 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Jefferies relève sa recommandation sur le titre de « conserver » à « acheter »; la société relève son objectif de cours de 9,5 $ à 10 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 28,4% par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage justifie cette révision à la hausse par « un regain d’optimisme concernant la stratégie du distributeur visant à renforcer la notoriété de la marque grâce à une diffusion élargie de son catalogue et à un marketing numérique renforcé, suite à une hausse de >100% en glissement annuel du trafic sur son site au cours des quatre dernières semaines »

** En août, la société a dépassé les estimations de chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre

** À la clôture de la veille, l'action affichait une baisse de 27% depuis le début de l'année