Argus Research relève son objectif de cours pour la compagnie pétrolière Chevron

3 février - ** Argus Research relève son objectif de cours pour Chevron CVX.N à 203 $ contre 183 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 16,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux prévisions; elle affirme que CVX a toujours donné la priorité au retour aux actionnaires à travers les différents cycles des prix du pétrole et qu'elle est positionnée pour une croissance continue à la suite de récents démarrages de projets et d'acquisitions

** La finalisation de l'acquisition de Hess par Chevron élimine un obstacle majeur et renforce les perspectives de croissance à long terme, en ajoutant une augmentation significative des flux de trésorerie et en renforçant la stratégie pluriannuelle de l'entreprise - Argus Research

** 17 courtiers sur 28 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et 1 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 180 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, CVX a augmenté de 3,8%