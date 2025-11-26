 Aller au contenu principal
Argus Research relève le PT de Nucor en raison de la demande d'acier à long terme
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 16:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions du fabricant d'acier Nucor

NUE.N augmentent de près de 1% à environ 157,4 dollars dans les échanges matinaux

** Argus Research relève son objectif de cours à 169 $, contre 160 $; maintient sa recommandation "achat".

** Le nouveau PT représente une hausse de 8,2% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Bien que les résultats de NUE aient été affectés par la baisse de la demande et les pressions inflationnistes, les conditions s'améliorent, selon le courtier.

** L'investissement dans l'acier domestique permet à Nucor d'être bien positionné pour bénéficier de la demande d'acier à long terme - Argus

** L'entreprise devrait bénéficier de l'augmentation de son carnet de commandes, qui a progressé de 30 % en glissement annuel

** Quatorze des 17 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus et trois à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 168,2 $; selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 34,9 % depuis le début de l'année

