Argus Research relève la note d'AES Corp à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 décembre - ** Argus Research relève la note de l'entreprise de services publics américaine AES Corp AES.N de "conserver" à "acheter"
** La société de courtage indique que l'entreprise vise à être leader dans les nouvelles technologies énergétiques comme l'hydrogène vert et qu'elle devrait bénéficier de la transition mondiale vers l'énergie durable
** La société de courtage s'attend à des gains dans les bénéfices de base du segment des énergies renouvelables en 2026, car AES s'efforce de tripler son portefeuille d'ici 2027 en prévoyant d'ajouter 25 à 30 GW d'énergie solaire, éolienne et de stockage
** 8 des 15 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 6 à "conserver" et 1 à "vendre", le PT médian est de 15,5 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 8,2 % depuis le début de l'année
